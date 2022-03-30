Жители Новосибирска пересматривают фильмы «Брат» и «Брат-2» в кинотеатрах. Картины обрели новую популярность по итогам сборов от проката.
За несколько дней «Брат» собрал более 44 миллионов рублей. Так фильм Алексея Балабанова был признан одним из кассовых с начала 2022 года.
Отметим, легендарные российские боевики вернули в новосибирский кинопрокат из-за снятия зарубежных премьер. Однако это послужило всего лишь одним из поводов – другим является 25-летний юбилей «Брата».
Критики отмечают, что фильмы «выстрелили» благодаря патриотическому настрою в массах. Также из-за того, что в 1997 году картину не показывали на большом экране и пересчитать реальных зрителей не удавалось, пишет Сугроб.инфо.