В Новосибирске ожидаются две одинаковые по мощности магнитные бури 31 марта и 1 апреля 2022 года. Специалисты оценивают их в 5 баллов.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, 31 марта пик бури придётся на утро и полдень. Её влияние продолжится и 1 апреля.
Электромагнитная волна пройдёт по Новосибирску с 9 часов утра до 12 дня. Специалисты называют грядущие бури слабыми и дают оценку в 5 баллов, однако предупреждают, что их процессы могут почувствовать метеозависимые люди.
Напомним, ранее Atas.info составлял календарь магнитных бурь в Новосибирске. Самые мощные метеоудары прогнозировали учёные в апреле 2022 года.