У Пенсионного фонда существует единый день начисления выплат семьям – это 3 число каждого месяца. Однако если дата выпадет на выходной, деньги приходят раньше. В 2022 году 3 апреля –воскресенье, следовательно, пособия стоит ожидать 1 числа. Тот же график предусмотрен на выплаты детям от 8 до 16 лет.