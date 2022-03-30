Кроме того, вырастут с 1 апреля пенсии у «чернобыльцев» и членов их семьи, у инвалидов, которые получили военную травму, а также у участников ВОВ. В сумме положенных двух пенсий они получат 46,6 и 36,6 тыс. рублей соответственно.