День Теплого Алексея отмечается 30 марта 2022 года – этот день посвящен священному Алексею, который переносил все выпавшие на него проблемы.
Праздник не является священным по церковному календарю, но все-таки в этот день в храмах поминают Божия человека Алексия на литургии. Многие россияне также предпочитают поздравлять с этим днем своих друзей и родственников.
В переводе с древнегреческого имя Алексей означает «божий человек», другое его значение – «оберегающий». Отправьте вашим друзьям и родным, которые носят это имя, теплые и душевные стихи, чтобы поздравить их с Днем Теплого Алексея.
*
Вас поздравляя с Теплым Алексеем,
Желаем счастья в этот день весенний.
Пусть в этот день с весенними лучами
Вам улыбнутся первые цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
*
Пусть в День Теплого Алексея
На сердце у вас потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!
*
Теплый Алексей согреет душу,
Все преграды зимние разрушит.
Он откроет все дороги, все пути,
Он поможет вам удачу обрести.
Дивный запах, первое цветенье –
Это все дары поры весенней.
Это солнце, нежность и тепло,
Это повод, чтоб творить добро.
*
День Теплого Алексея – пора обновления!
Так что стоит, отбросив сомнения,
В весенний поток с головой окунуться,
С птицами к синему небу взлететь,
К ярким, волшебным мечтам прикоснуться,
В чудо поверить и громко запеть!
*
С Теплым Алексеем!
Этот день весенний
Пусть же станет радостью
И подарком ценным!
Чтобы вам печалиться
Век не довелось,
Чтобы сокровенное
Поскорей сбылось!
Чтоб улыбка светлая
Радовала глаз,
Чтоб надежды лучик
В сердце не угас!
*
Миротворец Алексей
Защищает всех людей.
Он оберегает дом,
Чтоб жилось спокойно в нем.
Мягко может говорить,
Чудеса порой творить.
Но коль в бой идти придется,
Он не струсит, не споткнется.
Алексей и в дружбе верен,
В трудностях уже проверен.
Пусть удача будет рядом,
Жизнь цветет роскошным садом!
*
Алексей – «оберегающий навек».
А еще значенье – «Божий человек».
В день Ангела его поздравить мы хотим!
Не только беречь призван, он и сам храним.
Ангел имени Алеше предвещает:
Мудрым будет, сильным. Ангел знает,
В чем Алеше надо волю проявить,
Чтоб авторитет свой сохранить.
В самом деле ль Ангел помогает?
Алексей всегда разумно поступает.
Он поможет вам, поделится, подскажет,
Ни в совете, ни в поддержке не откажет.
Алексей как друг никем незаменим.
Как мужчина он нам нужен и любим.
Будь же счастлив, Леша, Господом храним,
Самый лучший из знакомых нам мужчин!
*
С именинами поздравить
От души тебя хотим!
Алексея будем славить!
Пусть развеются как дым
Все сомненья и тревоги.
Никогда не унывай,
Только ровные дороги
В этой жизни выбирай!
*
Ну что, Алексей, нам тебе пожелать
В День ангела твой? Лишь любви и терпенья,
Пусть в доме твоем будут мир и покой,
А в жизни пусть радостные ждут мгновенья.
В День ангела мы пожелаем тебе
Тепла и любви, доброты и удачи.
Всю жизнь пусть твой ангел тебя сохранит
От бед и тревог, а врагам пусть даст сдачи!
*
Для всех защитник и опора –
Всегда надежный, основательный.
Отзывчивый, на помощь скорый,
Ну словом, просто замечательный.
И в именины Алексею
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб жизнь, как сказочная фея,
Дарила только благодать!
*
День ангела. Что можно пожелать?
Тепла, любви, здоровья и удачи.
А если Леша, у тебя все это есть,
Желаем быть счастливей и богаче.
Пусть ангел твой всегда с тобою будет,
Пусть он хранит тебя, от бед оберегает.
Пусть в доме твоем только лишь прибудет,
И никогда пускай не убывает.
Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю!
*
Лёха, мы тебя поздравляем с днем ангела. Пусть твой ангел всегда тебя хранит и оберегает от всех негативных моментов. Побольше тебе счастья, удачи и всего только самого хорошего. Чтобы вокруг тебя всегда были только самые желанные и любимые тобой друзья! Ну а если чего-то не пожелали — пожелай себе сам и пусть это обязательно сбудется!
*
Алексей, ну вот и настал еще один твой день ангела. Что в этот день можно пожелать? Да всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!
*
Алексей, твои друзья поздравляют тебя с одним из самых лучших дней в году — с днем ангела. А лучший он, потому что в этот твой ангел-хранитель прилетает к тебе и делает тебя счастливым и защищенным от всех бед и невзгод. Так пусть же в твоей жизни никогда их не будет, а будут только теплые и светлые моменты!
Напомним, что 17 апреля 2022 года отмечается католическая Пасха. Ранее эта дата вызывала большие споры – в римской традиции делали акцент на Воскресение Христа, а в малоазийской традиции – на его распятии.