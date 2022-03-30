В Новосибирске «Тотальный диктант» проведут известные солисты рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Акция состоится на 66 площадках города 9 апреля.
Музыканты выступят в качестве дикторов диктанта в кинотеатре «Победа», где доступно 250 мест. Также в одной из аудиторий НГТУ, пишет ТАСС со ссылкой на координатора проекта в Новосибирске Павла Ютяева.
Всего в городе под «Тотальный диктант» организуют 66 площадок. Написать диктант смогут свыше 5 000 человек.
Стоит отметить, в 2022 году автором текста для акции стала писательница Марина Степанова. «Тотальный диктант» проводят в Новосибирске с 2004 года, позже акция охватила весь мир.