Осенью 1910 года Ново-Николаевск посетил премьер-министр империи Петр Аркадьевич Столыпин. Он пообещал городским властям помочь с мощением дорог. Так в апреле 1911 года с ввозимых в город грузов начали брать сбор на благоустройство улиц. Попали в список подъездные пути к пристани и железнодорожной станции: Фабричная, Сибирская, Михайловская и Кузнецкая (Ленина), Трактовая (Большевистская) и Николаевский проспект.