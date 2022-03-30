Васильева рассказала о максимальном сокращении показателя смертности от туберкулеза

Васильева также отметила, что сейчас Россия достигла исторического минимума заболеваемости и смертности от туберкулеза благодаря тому, что в стране работает четко отлаженная противотуберкулезная система. Такой масштабной работающей службы нет ни в одной стране мира. За последние несколько лет были кардинально пересмотрены и доработаны подходы к выявлению болезни и ее терапии: запущены новые методы диагностики туберкулеза, в том числе и лекарственно-устойчивого. Отечественные ученые создали диагностические методики принципиально нового действия, которые позволяют за считаные часы определить картину болезни и назначить наиболее подходящее лечение. В российских медучреждениях применяются и хирургические технологии, и эндоскопические, и патогенетическое лечение, аналогов которого пока нет в других странах. Также противотуберкулезную службу РФ отличает высококвалифицированный персонал и хорошо оснащенные стационары, где пациентам доступно все необходимое для прохождения терапии оборудование.