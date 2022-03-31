atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детские пособия в апреле 2022 года – полный график всех выплат

31 марта 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Детские пособия начнут поступать на банковские карты родителей с 1 апреля 2022 года, но не всем. Государственными структурами утверждён определённый график выплат – разбираемся кому и когда придут деньги.

В апреле пособия получат семьи с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно. К тому же, с начала месяца их размер увеличат на 8,4%. Сколько получат родители, определят специалисты на основе доходов семьи.

Пенсионный фонд России отправляет пособия каждого 3 числа месяца. Однако если эта дата выпадает на выходной, деньги приходят раньше – в последний рабочий день. В 2022 году выплаты на детей придут 1 апреля.

До 8 апреля начислят выплату на детей до 3 лет из материнского капитала. Получателям пособий через почтовое отделение деньги стоит ждать в период с 4 по 23 апреля.

Подать заявление на выплату пособия на детей от трёх до семи лет можно будет по месту фактического жительства. Индексация ежегодно без заявления.

Материалы по теме
Какие единовременные выплаты будут в апреле 2022 – рассказал ПФРВсе 23 выплаты семьям в Новосибирской области - полный списокВыплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 годаГрафик выплаты детских пособий в апреле 2022 года
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52