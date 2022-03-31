В апреле пособия получат семьи с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно. К тому же, с начала месяца их размер увеличат на 8,4%. Сколько получат родители, определят специалисты на основе доходов семьи.
Пенсионный фонд России отправляет пособия каждого 3 числа месяца. Однако если эта дата выпадает на выходной, деньги приходят раньше – в последний рабочий день. В 2022 году выплаты на детей придут 1 апреля.
До 8 апреля начислят выплату на детей до 3 лет из материнского капитала. Получателям пособий через почтовое отделение деньги стоит ждать в период с 4 по 23 апреля.
Подать заявление на выплату пособия на детей от трёх до семи лет можно будет по месту фактического жительства. Индексация ежегодно без заявления.