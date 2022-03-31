atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Маршрутки №38 и №15 изменили пути следования по Новосибирску с 1 апреля

31 марта 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из маршрута исключили сразу несколько улиц города.

В Новосибирске маршрутки №38 и №15 изменят движение с 1 апреля. Об этом информируют в мэрии. Известно, что из их маршрута исключили сразу несколько улиц:

  • Бориса Богаткова, Есенина, Волочаевская, Техническая, Коминтерна, Докучаева, Биатлонная на участке от остановки «Магазин «Золотая Нива» до остановки «Биатлонный комплекс».
  • В путь следования добавили улицу Кошурникова – в прямом и обратном направлении.

Помимо этого, маршрутка №38 изменила название на «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива», вместо «Вокзал «Новосибирск-Главный – Биатлонный комплекс».

Маршрутное такси №15 будет ездить по прежней схеме «Вокзал «Новосибирск-Главный» - Микрорайон «Стрижи». В мэрии добавили, что такие изменения маршрутов ввели для улучшения транспортного обслуживания.

Материалы по теме
54 километра дорог со школьными маршрутами отремонтируют в Новосибирской областиМаршрутка №32 изменила свой маршрут с 25 марта в Новосибирске
#Новости#Транспорт#Последние новости#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52