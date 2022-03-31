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Неизвестный нарисовал свастику на приемной депутата Бондаренко в Новосибирске

31 марта 05:24
Фото: Сугроб.инфо
Вандализм произошел ночью, а злоумышленника зафиксировала видео-камера.

В Новосибирске неизвестный нарисовал свастику на приемной депутата городского Совета Сергея Бондаренко. Такая информация появилась в Телеграм-канале Сугроб.инфо.

Все произошло на улице Крылова в Центральном районе поздно ночью. Злоумышленника зафиксировала камера видео-наблюдения. На записи видно, как мужчина скрывает свое лицо и рисует изображение на общественной приемной.

Теперь в инциденте начнет разбираться полиция. Правоохранители выяснят, было ли это вандализмом или же политическим протестом. Стоит отметить, что неизвестный, перед своим уходом, фотографирует символику. Вероятно, этот кадр еще появится в интернете.

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