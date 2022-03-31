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Новосибирский депутат Антонов высказался о стройке ЖК на месте «Универсама»

31 марта 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
В мэрии Новосибирска 30 марта предварительно одобрили проект точечной застройки высотками территорию на месте центрального «Универсама».

Проект жилого комплекса на месте «Универсама» по-прежнему требует обсуждения. Об этом заявил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в разговоре с Atas.info.

О планах по строительству четырёх высотных зданий в центре Новосибирска стало известно на архитектурно-градостроительном совете, который состоялся в мэрии 30 марта. Проект был предварительно одобрен единогласно.

По словам Ростислава Антонов, в данном заседании он не участвовал. На совете была его помощница, которая по этому поводу не выступала.

«Я мнения нового не озвучивал. Говорю, как и раньше, к проекту есть множество вопросов, которые нужно обсуждать с застройщиком, жителями и администрацией. Я слежу за ситуацией», - сказал депутат.

Антонов рассказал, что придерживается одного мнения по поводу застройки ЖК в центре города. Ещё в январе 2022 года на заседании комиссии по проектам планировки территорий он высказался против строительства многоэтажек возле домов по улицам Ленина и Советской.

Напомним, ранее жильцы жилых домов возле «Универсама» признались, что прибывают в шоке от идеи городских властей. Они намерены защищаться.

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#Новости#Город#Проект высотки вместо "Универсама"
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