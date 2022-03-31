По сообщению правоохранителей, инспектор ДТП заселился в номер отеля 27 марта – за несколько часов до обнаружения тела. В семь вечера он должен был выйти на службу, однако на работе мужчина так и не появился. Во время проверки снятого номера там обнаружили документы, карты, телефон, а также предсмертную записку. В ней он попросил прощения у своих близких.