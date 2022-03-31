«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», - говорится в заявлении Анатолий Бибилова.