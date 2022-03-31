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Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав России

31 марта 01:12
Фото: ВК/Анатолий Бибилов
В ближайшее время республика начнет юридический процесс.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о том, что республика намерена войти в состав Российской Федерации. Его заявление цитирует пресс-служба партии «ЕР».

30 марта 2022 года стало известно, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», - говорится в заявлении Анатолий Бибилова.

Глава республики констатирует, что осетинский народ разделен. Именно поэтому его исторической и стратегической целью является объединение в рамках одного государства, а именно – России.

«Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», - добавил президент.

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