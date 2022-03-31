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Речной трамвай по Оби готовят к запуску в Новосибирске

31 марта 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Трамвайчик будет курсировать с Речного вокзала до «Тихих зорь» в рабочие дни.

В Новосибирске скоро запустят трамвай по реке Обь. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Общественный транспорт будет выполнять рейсы в будние дни, с понедельника по пятницу, от Речного вокзала до платформы «Тихие зори» (Краснообск). В мае его начнут запускать на выходных дважды в день.

Согласно расписанию, отбытие трамвая с Речного вокзала запланировано на 06:00, 07:10 и 18:30, а прибытие - в 07:20, 08:30, 19:50. Обратно транспорт будет курсировать идти в 07:30, 08:40 и 20:00, а прибывать в 08:20, 09:30 и 20:50.

Отмечено, что речной трамвай будет делать остановку на Северо-Чемской. Цены на билеты пока не озвучены, однако в прошлом году полный стоил 90 рублей, детский - 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала - 50 рублей и 25 на несовершеннолетних от 5 до 10 лет.

Также для льготников предусмотрены скидки на поездку. От 50 до 100% в зависимости от категории пассажира.

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#Новости#Транспорт
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