Цены за проезд в транспорте предложили назначать мэрии Новосибирска

Posted 31 марта 2022, 11:48
Published 31 марта 2022, 11:48
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
Мэрия Новосибирска будет устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте, если в силу вступит новый закон. Проект обсудили 31 марта на сессии регионального Законодательного собрания.
Глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров предложил городским властям самостоятельно назначать цены за проезд в транспорте Бердска, Искитима, Оби и Новосибирска. Включая тарифы в метрополитене. Пока данную идею рассматривают как временную меру.
Асмодьяров объяснил, что так местная администрация будет организовывать самостоятельно обслуживание пассажиров. Повысится качество подготовки документов по планированию перевозок.
Во время «Часа с мэром» мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился, что подобная инициатива будет удобна пассажирам и транспортным компаниям. Известно, что проект закона приняли в первом чтении.