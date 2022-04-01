Ипотечная ставка в 20% приведет к застою в строительной сфере Новосибирска

Но даже наличие своего производства, такого как Искитимский цементный завод, не спасет от удорожания. Предложение на рынке должно быть оплачиваемое. Таким образом, меры по стимулированию спроса на жилье - единственный инструмент, который может сохранить не только сложившийся рынок жилья, но и объёмы строительно-монтажных работ.