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Posted 1 апреля 2022, 05:21

Published 1 апреля 2022, 05:21

Modified 5 августа 2022, 12:27

Updated 5 августа 2022, 12:27

Ипотечная ставка в 20% приведет к застою в строительной сфере Новосибирска

Ипотечная ставка в 20% приведет к застою в строительной сфере Новосибирска

1 апреля 2022, 05:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проценты по ипотечному кредитованию в апреле - 2022 уже перевалили за 20%. При таких высоких процентах на покупку жилья не многие отважатся. Пострадают и люди, отложившие переезд в новую квартиру, и строительная отрасль, развитие которой в том числе определяет и спрос на рынке жилья.

Чем грозят выросшие проценты по ипотеке строительной отрасли Новосибирска, корреспондент "Атас.инфо" поинтересовался у депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Владимира Александровича Анисимова.

- Повышение процентной ставки по ипотеке приведет к стагнации строительной отрасли региона. Фактически спрос будет подрезан на корню, потому что, если проанализировать рынок, сегодня основные покупки идут с участием ипотеки. А когда ипотека становится 20 с лишним процентов, то она становится практически неподъемной с учетом уровня доходов населения, - пояснил Владимир Александрович.

Между тем, эксперт по экономике Геннадий Ляскин отметил, что властями было сказано, что льготные программы ипотечного кредитования будут сохранены и это будет продолжаться в дальнейшем.

Судя по тенденциям, именно льготные ипотеки будут действовать. Но даже с учетом этих мер повышение процентов по ипотеке приведет к существенной приостановке рынка жилья.

Одна из основных задач - чтобы рост процентной ставки по ипотеке не привел к безработице в строительной сфере.

-Есть разные варианты ее предотвратить, - пояснил Владимир Анисимов. - В том числе могут быть доплаты для сохранения численности. Можно рассматривать вопрос определенной доплаты, чтобы сохранить коллективы. Особенно квалифицированных рабочих. Сегодняшняя стройка требует квалифицированного подхода, начиная с проектирования, заканчивая отделочными работами.

Уже сейчас цена на строительные материалы, по оценке депутата, выросла на 40%. И это не сезонный спрос. Не все строительные материалы есть в Новосибирской области, приходится завозить, отсюда и рост цен.

Но даже наличие своего производства, такого как Искитимский цементный завод, не спасет от удорожания. Предложение на рынке должно быть оплачиваемое. Таким образом, меры по стимулированию спроса на жилье - единственный инструмент, который может сохранить не только сложившийся рынок жилья, но и объёмы строительно-монтажных работ.

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