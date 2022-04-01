Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 1 апреля 2022

Один украинский вертолет Ми-8 был сбит из трофейного зенитного комплекса «Стингер» бойцами народной милиции ДНР и упал в районе поселка Рыбацкое. Второй Ми-8 был поврежден после попадания ракеты, уклонился в сторону моря, но упал в 20 км от берега.