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Posted 1 апреля 2022, 02:13

Published 1 апреля 2022, 02:13

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Педагога-психолога из Новосибирска обвинили в распространении фейков об армии России

Педагога-психолога из Новосибирска обвинили в распространении фейков об армии России

1 апреля 2022, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обвиняемой грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на педагога-психолога за распространение фейков. Ирину Толмачеву обвинили по новой статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

Обвиняемая является членом профсоюза «Альянс учителей», а также психологом в школе. Как рассказали в соцсетях, поводом для уголовного преследования стал комментарий педагога под постом в интернете.

Известно, что 25 марта в квартире педагога прошли обыски. Сейчас женщина находится под подпиской о не выезде. Профсоюз собирает деньги на выплату штрафа, который грозит психологу.

За распространения фейков об армии Ирине Толмачевой грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишение свободы.

Напомним, издание URA.RU подало в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки. Итальянское издание распространила на первой полосе своей газеты фейк о российской ракете, которая якобы упала на мирное население Украины. На достоверном фото - украинская ракета ударила по Донецку.

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#Общество#Новосибирск#Украина#Армия
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