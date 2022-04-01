Педагога-психолога из Новосибирска обвинили в распространении фейков об армии России

Напомним, издание URA.RU подало в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки. Итальянское издание распространила на первой полосе своей газеты фейк о российской ракете, которая якобы упала на мирное население Украины. На достоверном фото - украинская ракета ударила по Донецку.