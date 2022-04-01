Психвойска из Украины атакуют новосибирцев

Поступающие вызовы подтверждают и жители города Обь в Новосибирской области. По словам потерпевших, фактический вызов определился как звонок из Венгрии. Однако звонили им не с целью прийти в военкомат, а чтобы наоборот – оградить от визита и не отпускать без надобности туда своих родных.