Психвойска из Украины атакуют новосибирцев

Posted 1 апреля 2022, 06:00
Published 1 апреля 2022, 06:00
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
Украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки. Такую информацию начали распространять по социальным сетям. Мошенники активно пишут в русских чатах и создают фейки.
По словам новосибирцев, им звонит робот и призывает прийти в военкомат по своему месту жительства. Инструктаж и дальнейшее распределение предлагают пройти даже девушкам. Целью визита в военкомат называют «победить фашизм».
Данный массовый обзвон является психологической атакой на фоне внешних политических событий в мире. Важно не попадаться на уловки мошенников и по возможности сразу сбрасывать звонок.
Поступающие вызовы подтверждают и жители города Обь в Новосибирской области. По словам потерпевших, фактический вызов определился как звонок из Венгрии. Однако звонили им не с целью прийти в военкомат, а чтобы наоборот – оградить от визита и не отпускать без надобности туда своих родных.
«Мне звонил робот, но не бежать в военкомат, а наоборот, не ходить ни куда и не отпускать родных. (Детей, мужа, отца) На телефоне высветилось "звонок из Венгрии»», - написала сибирячка в комментариях.
Такие звонки поступают старикам, детям и даже действующим солдатам. Именно с Украины раньше поступало большинство звонков от мошенников с требованием перевести деньги. По опыту прошлых спам-звонков, новых ждать долго не приходится - постоянно создаются новые схемы.
Это не единственный случай, когда новосибирцам звонят с иностранных номеров. Ранее поступали жалобы на спам-звонки из Украины, Чехии и США. При ответе на вызов люди сталкиваются с сообщениями о происходящем в Украине. Чаще всего телефонные номера зарегистрированы за пределами РФ.