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Posted 1 апреля 2022, 06:00

Published 1 апреля 2022, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Психвойска из Украины атакуют новосибирцев

Психвойска из Украины атакуют новосибирцев

1 апреля 2022, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Голос бота на другом конце трубки приглашает новосибирцев сходить в военкомат. Звонки поступают даже девушкам.

Украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки. Такую информацию начали распространять по социальным сетям. Мошенники активно пишут в русских чатах и создают фейки.

По словам новосибирцев, им звонит робот и призывает прийти в военкомат по своему месту жительства. Инструктаж и дальнейшее распределение предлагают пройти даже девушкам. Целью визита в военкомат называют «победить фашизм».

Данный массовый обзвон является психологической атакой на фоне внешних политических событий в мире. Важно не попадаться на уловки мошенников и по возможности сразу сбрасывать звонок.

Поступающие вызовы подтверждают и жители города Обь в Новосибирской области. По словам потерпевших, фактический вызов определился как звонок из Венгрии. Однако звонили им не с целью прийти в военкомат, а чтобы наоборот – оградить от визита и не отпускать без надобности туда своих родных.

«Мне звонил робот, но не бежать в военкомат, а наоборот, не ходить ни куда и не отпускать родных. (Детей, мужа, отца) На телефоне высветилось "звонок из Венгрии»», - написала сибирячка в комментариях.

Такие звонки поступают старикам, детям и даже действующим солдатам. Именно с Украины раньше поступало большинство звонков от мошенников с требованием перевести деньги. По опыту прошлых спам-звонков, новых ждать долго не приходится - постоянно создаются новые схемы.

Это не единственный случай, когда новосибирцам звонят с иностранных номеров. Ранее поступали жалобы на спам-звонки из Украины, Чехии и США. При ответе на вызов люди сталкиваются с сообщениями о происходящем в Украине. Чаще всего телефонные номера зарегистрированы за пределами РФ.

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#Общество#Новосибирск#Украина#Спецоперация
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