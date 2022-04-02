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Posted 2 апреля 2022, 08:11

Published 2 апреля 2022, 08:11

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

11 пациентов с COVID-19 скончались в Новосибирской области за сутки

11 пациентов с COVID-19 скончались в Новосибирской области за сутки

2 апреля 2022, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего в регионе медики зафиксировали 5 394 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

На 2 апреля 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 251 640 случаев коронавируса, включая 236 за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки скончались в области 11 пациентов – это мужчины в возрасте: 51 год, 55 лет, 72 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 50 лет, 71 год, 74 года, 82 года, 85 лет, 92 года. Всего умерли 5 394 человека.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 36 433 детей, за сутки – 30 новых случаев заболевания. При этом всего выздоровели в регионе 233 001 пациентов. С больничного сняли за сутки 811 человек.

Сейчас в больницах находятся 974 пациента, в том числе 18 детей с подозрением на ковид и положительным ПЦР-тестом. В реанимации лежат 153 человека, из которых 20 пациентов – на ИВЛ.

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