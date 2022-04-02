11 пациентов с COVID-19 скончались в Новосибирской области за сутки

За минувшие сутки скончались в области 11 пациентов – это мужчины в возрасте: 51 год, 55 лет, 72 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 50 лет, 71 год, 74 года, 82 года, 85 лет, 92 года. Всего умерли 5 394 человека.