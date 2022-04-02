В Новосибирске из-за падения наледи на женщину накажут владельца здания

Posted 2 апреля 2022, 07:54
Published 2 апреля 2022, 07:54
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
На собственника здания на проспекте Карла Маркса составили административный протокол после падения глыбы льда на женщину в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
К ответственности привлекут владельца административного здания на проспекте Карла Маркса, 12, с крыши которого на прохожую сошла наледь. Обстоятельства инцидента на месте выяснили сотрудники районной администрации.
«Сотрудниками РАТИ администрации Ленинского района оформлен протокол на юридическое лицо», - пишет пресс-служба мэрии.
Напомним, днём 31 марта на проспекте Маркса на голову женщине упала глыба льда с крыши здания №12. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.