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Posted 2 апреля 2022, 07:54

Published 2 апреля 2022, 07:54

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

В Новосибирске из-за падения наледи на женщину накажут владельца здания

В Новосибирске из-за падения наледи на женщину накажут владельца здания

2 апреля 2022, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обстоятельства инцидента выясняли сотрудники администрации Ленинского района.

На собственника здания на проспекте Карла Маркса составили административный протокол после падения глыбы льда на женщину в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

К ответственности привлекут владельца административного здания на проспекте Карла Маркса, 12, с крыши которого на прохожую сошла наледь. Обстоятельства инцидента на месте выяснили сотрудники районной администрации.

«Сотрудниками РАТИ администрации Ленинского района оформлен протокол на юридическое лицо», - пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, днём 31 марта на проспекте Маркса на голову женщине упала глыба льда с крыши здания №12. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

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#Происшествия
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