Искитим хотят включить в госпрограмму минприроды «Чистый воздух»

Posted 3 апреля 2022, 10:19
Published 3 апреля 2022, 10:19
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
Город Искитим в Новосибирской области планируют включить в госпрограмму по снижению выбросов в атмосферу. Об этом сообщили в Министерстве природы и экологии России.
Известно, что уже с сентября 2023 года в Искитиме хотят приступить к реализации программы по снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. Ранее сообщалось, что город попал в список самых загрязненных городов России.
Сама федеральная программа «Чисты воздух» была запущена в 2018 году. В неё вошли 12 российских городов, в том числе Омск, Новокузнецк, Красноярск. В них закроют старые производства с большим процентом загрязняющих воздух выбросов, внедрят экологичный общественный транспорт и реконструируют предприятия.
Пока лишь предполагается, что такие меры примут в городе Искитим. Но известно лишь одно, что сейчас там очень высокий уровень загрязнения воздуха из-за промышленных предприятий.