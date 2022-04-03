Искитим хотят включить в госпрограмму минприроды «Чистый воздух»

Сама федеральная программа «Чисты воздух» была запущена в 2018 году. В неё вошли 12 российских городов, в том числе Омск, Новокузнецк, Красноярск. В них закроют старые производства с большим процентом загрязняющих воздух выбросов, внедрят экологичный общественный транспорт и реконструируют предприятия.