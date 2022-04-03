atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2022, 11:11

Published 3 апреля 2022, 11:11

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

На влажный троллейбус пожаловались пассажиры в Новосибирске

На влажный троллейбус пожаловались пассажиры в Новосибирске

3 апреля 2022, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С потолка лился дождь, а все вокруг было мокрым.

В новосибирском троллейбусе №8 с протекающего потолка бежала вода. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Соответствующий пост появился сегодня, 3 апреля. На видео заметно, как вода бежит из трещен прямо на сидения, где не было людей. Пассажиры поиронизировали и посоветовали брать новосибирцам с собой зонтики даже в общественный транспорт.

«В поездке по городу на 8-м троллейбусе, не забудьте прихватить зонтик или дождевик», - отметил новосибирец.

В комментариях под записью многие отметили, что влажные троллейбусы весной и осенью для Новосибирска это норма.

«Всю жизнь было мокровато в трамваях и троллейбусах весной и осенью», - написала подписчица.

«Дождик в 8ке фигня! Главное что бы при выходе током не ударило!», - отметил комментатор.

Напомним, ранее фото троллейбуса из Новосибирска стало сюжетом украинской пропаганды. После того, как фотография набрала миллион просмотров, троллейбус в столице Сибири все же починили. Картон в двери заменили на стекло.

Материалы по теме
Водитель новосибирского троллейбуса №24 дверью зажал руку ребенкуАвария с участием такси перекрыла движение троллейбусам в НовосибирскеФото троллейбуса из Новосибирска стало сюжетом украинской пропаганды
#Транспорт#Видео#Новосибирск#Машина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика