atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2022, 11:07

Published 4 апреля 2022, 11:07

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину в Новосибирской области

Электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину в Новосибирской области

4 апреля 2022, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина переходил железнодорожные пути в пьяном состоянии.

В пятницу, 1 апреля, 49-летний житель Бердска погиб под электричкой в Новосибирской области. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Трагедия произошла на перегоне Бердск-Искитим. Мужчина переходил пути в неположенном месте и не услышал сигнал машиниста электропоезда.

Прибывшие на место полицейские установили, что погибшим оказался 49-летний житель Бердска. Предположительно, он был пьян.

Материалы по теме
В Новосибирской области поезд насмерть сбил 20-летнего парняПоезд насмерть сбил мужчину под НовосибирскомПоезд сбил мужчину, который шел по железнодорожным путям в НовосибирскеРыбака в возрасте 73 лет насмерть сбил поезд на станции «Обское море» в Новосибирске
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика