Электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину в Новосибирской области

Posted 4 апреля 2022, 11:07
Published 4 апреля 2022, 11:07
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В пятницу, 1 апреля, 49-летний житель Бердска погиб под электричкой в Новосибирской области. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.
Трагедия произошла на перегоне Бердск-Искитим. Мужчина переходил пути в неположенном месте и не услышал сигнал машиниста электропоезда.
Прибывшие на место полицейские установили, что погибшим оказался 49-летний житель Бердска. Предположительно, он был пьян.