Как изменились цены на продукты в Новосибирске за 10 лет

Рост цен в регионе за последние 10 лет подсчитали новосибирские журналисты. Так, в период марта 2012 года по апрель 2022 года фиксируется значительный рост цен на значимые продукты. Например, 1 кг куриной тушки десять лет назад можно было приобрести за 107 рублей, а сейчас – минимум за 187. Шокирующие и отличные цены в Новосибирске – сравнил Atas.info.