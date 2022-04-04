Повышение зарплаты бюджетникам в апреле 2022 по указанию Путина: когда произойдет

Отметим, с 1 апреля российским пенсионерам на 8,6% подняли пенсию. В 2021 году бюджетникам увеличили зарплату также на 8,6%. Как изменится их оплата труда в 2022 году пока неизвестно, однако есть предположение, что их ожидает повышение на аналогичном уровне.