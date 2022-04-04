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Posted 4 апреля 2022, 07:36

Published 4 апреля 2022, 07:36

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

Повышение зарплаты бюджетникам в апреле 2022 по указанию Путина: когда произойдет

Повышение зарплаты бюджетникам в апреле 2022 по указанию Путина: когда произойдет

4 апреля 2022, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Работникам бюджетного сектора в апреле 2022 года готовятся поднять зарплаты по поручению президента Владимира Путина от 16 марта. Предложения по размеру индексации уже формируют Минэкономразвития и Минфин России.

Лидер государства поручил правительству до 28 марта озвучить предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и зарплат бюджетникам. Однако главы ведомств к этому времени ещё не подготовили документы.

«Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

Отметим, с 1 апреля российским пенсионерам на 8,6% подняли пенсию. В 2021 году бюджетникам увеличили зарплату также на 8,6%. Как изменится их оплата труда в 2022 году пока неизвестно, однако есть предположение, что их ожидает повышение на аналогичном уровне.

#Экономика
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