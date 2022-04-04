Снег полностью растает из-за аномальной жары в Новосибирске 5 апреля

Posted 4 апреля 2022, 10:30
Published 4 апреля 2022, 10:30
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В Новосибирске ожидается аномальное потепление среди весны, 5 апреля, до +14 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
В ночь на вторник, 5 апреля, в Новосибирске ожидается до +2…+4 градусов. Уже днём в город ворвётся жара до +14 градусов, а скорость ветра составит 11 метров в секунду.
В среду, 6 апреля, синоптики осадков не прогнозируют. По их данным, днём воздух прогреется до +10... +12 градусов. Порывы ветра при этом местами достигнут 14 метров в секунду.
В четверг, 7 апреля, ожидается небольшой мокрый снег утром. В воздухе похолодает до 0…+2 градусов. Однако к полудню столбики термометра поднимутся до +8 по Цельсию.