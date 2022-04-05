atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 07:08

Published 5 апреля 2022, 07:08

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Двенадцать дорог подтопило талыми водами в Новосибирской области

Двенадцать дорог подтопило талыми водами в Новосибирской области

5 апреля 2022, 07:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Для новосибирцев подготовили маршруты объезда, пока специалисты ТУАД ликвидируют подтопления.

В Новосибирской области на 5 апреля зафиксировали 12 случаев подтопления проезжей части. Об этом сообщает ТУАД по региону.

Переливы талых вод произошли за сутки на трёх дорогах в Карасукском районе. Также переливы отмечены на трассах Чик и Шагалово.

По данным ТУАД Новосибирской области, дорожники уже подготовились к весеннему паводку. Расчистили от снега землю и вскрыли наледи на 7 302 водопропускных трубах. Также заготовили щебень и песок для посыпки дорог.

Специалисты оперативно обеспечили безопасный проезд транспорта. Подготовили маршруты объезда подтопленных территорий. Ситуацию держат на контроле.

Материалы по теме
Мощный паводок угрожает подтоплением НовосибирскуСерьёзный паводок придет в Новосибирскую область в начале маяПод Новосибирском паводок отрезал от цивилизации селоТрое туристов с собакой из Новосибирска застряли на острове в Катуни в паводок
#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика