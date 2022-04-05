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Posted 5 апреля 2022, 03:58

Published 5 апреля 2022, 03:58

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Хирурги из Новосибирска провели первую уникальную в мире операцию на сердце

Хирурги из Новосибирска провели первую уникальную в мире операцию на сердце

5 апреля 2022, 03:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мире было выполнено всего 5 подобных хирургических вмешательств.

В новосибирском центре имени Мешалкина хирурги провели уникальную операцию. В пресс-центре клиники рассказали, что врачи избавили от нарушения ритма сердца 58-летнего пациента с аномалией развития сердечно-сосудистой системы. В мире было выполнено всего 5 подобных хирургических вмешательств.

Эта операция стала первой для российской кардиохирургической практики. Больной многие годы страдал от постоянной одышки, учащенного неправильного сердцебиения, общей слабости, повышенной утомляемости и дискомфорта в грудной клетке.

«Обычно в ходе операции катетеры заводят в полость сердца через бедренную вену, а доступ в левое предсердие, где осуществляют радиочастотное воздействие, выполняют через пункцию межпредсердной перегородки», - сообщили в центре Мешалкина.

Медики отмечают, что у пациента была врождённая аномалия развития сердечно-сосудистой системы, отсутствовала верхняя полая вена, а межпредсердная перегородка состояла из двух частей. Врачи буквально «добирались» в левую часть сердца через аорту.

Катетер в аорту завели через бедренную артерию. После этого продвинулись через аортальный клапан сердца в левое предсердие, где купировали очаги патологической электрической активности. Вмешательство выполнили с помощью роботизированной навигационной системы.

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#Общество#Новосибирск
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