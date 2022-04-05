Хирурги из Новосибирска провели первую уникальную в мире операцию на сердце

В новосибирском центре имени Мешалкина хирурги провели уникальную операцию. В пресс-центре клиники рассказали, что врачи избавили от нарушения ритма сердца 58-летнего пациента с аномалией развития сердечно-сосудистой системы. В мире было выполнено всего 5 подобных хирургических вмешательств.