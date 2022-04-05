Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 5 апреля 2022

Posted 5 апреля 2022, 02:09
Published 5 апреля 2022, 02:09
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
Карта боевых действий на Украине и актуальная сводка Минобороны РФ сегодня 6 апреля 2022 – в материале Atas.info.
Вечером 4 апреля высокоточным оружием в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников, сообщил на брифинге Минобороны РФ 5 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.
Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.
После удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение трех вражеских вертолетов.
Днем ранее, подразделения милиции ЛНР за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.
В тот же день стало известно, что войска ДНР овладели укрепленным районом и освободили населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.