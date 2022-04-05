Молодая женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области

Всего в регионе умерли 5 426 человек, заражённых инфекцией. За прошедшие сутки медики составили акты о смерти мужчины в возрасте 66 лет, 75 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 36 лет, 58 лет 68 лет, 73 года, 74 года, 83 года, 89 лет.