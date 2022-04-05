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Posted 5 апреля 2022, 10:26

Published 5 апреля 2022, 10:26

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Молодая женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области

Молодая женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области

5 апреля 2022, 10:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Умершей пациентке было 36 лет.

В Новосибирской области за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, ещё 222 человека заболели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 5 апреля 2022 года.

Всего в регионе умерли 5 426 человек, заражённых инфекцией. За прошедшие сутки медики составили акты о смерти мужчины в возрасте 66 лет, 75 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 36 лет, 58 лет 68 лет, 73 года, 74 года, 83 года, 89 лет.

На сегодняшний день в регионе выявлено 252 319 случаев COVID-19, включая у 36 583 детей. За сутки положительный ПЦР-тест получили 35 несовершеннолетних.

При этом всего выздоровели 238 059 пациентов, из которых 1 670 за сутки. Однако в клиниках продолжают проходить лечение 985 человек, в том числе 15 детей. В реанимации лежат 148 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

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