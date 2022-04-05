ОСАГО: стоит ли рассчитывать на страховку

Полис ОСАГО расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Как это работает? Если на дороге случилась авария, платит за ДТП не виновник, а его страховая компания. Правда, свой транспорт придётся ремонтировать уже за свой счёт, если в ДТП виноваты вы, но это более чем справедливо. Если же вы жертва в случившемся, ремонт покроет страховая компания виновника.