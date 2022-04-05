Полмиллиарда получит Новосибирская область на борьбу с COVID-19

Posted 5 апреля 2022, 06:27
Published 5 апреля 2022, 06:27
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В Новосибирскую область направят дополнительные деньги для лечения жителей от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Известно, что на борьбу с коронавирусной инфекцией поступят 525 миллионов рублей в область. На эти деньги будут лечить пациентов.
Это решение приняли на комиссии федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных средств в 2022 году. Так дополнительную сумму предусмотрели для Новосибирской области.