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Posted 5 апреля 2022, 06:27

Published 5 апреля 2022, 06:27

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Полмиллиарда получит Новосибирская область на борьбу с COVID-19

Полмиллиарда получит Новосибирская область на борьбу с COVID-19

5 апреля 2022, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дополнительные деньги направят на лечение жителей региона от коронавируса.

В Новосибирскую область направят дополнительные деньги для лечения жителей от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что на борьбу с коронавирусной инфекцией поступят 525 миллионов рублей в область. На эти деньги будут лечить пациентов.

Это решение приняли на комиссии федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных средств в 2022 году. Так дополнительную сумму предусмотрели для Новосибирской области.

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