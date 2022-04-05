Средняя заработная плата в Новосибирске выросла до 46 тысяч рублей

«По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе 2022 года составила 49 076 рублей», – указано в сообщении Новосибирскстата.