Средняя заработная плата в Новосибирске выросла до 46 тысяч рублей

Posted 5 апреля 2022, 04:40
Published 5 апреля 2022, 04:40
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В Новосибирской области средняя заработная плата выросла до 46 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют новые данные Новосибирскстата.
Так, в начале 2022 года средняя зарплата составила 46 330 рублей. Еще в 2021 году показатель составлял 44 884 рублей.
Большие заработные платы имеют сотрудники финансовой сферы – связи и информационные технологии, а также представители добывающей отрасли.
«По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе 2022 года составила 49 076 рублей», – указано в сообщении Новосибирскстата.
Среди сибирских городов самые высокие зарплаты в Красноярском крае (62 362), Иркутской области (55 033) и Кемеровской области (49 871).
Это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.