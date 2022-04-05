Стрела крана насмерть придавила 30-летнего рабочего под Новосибирском

Posted 5 апреля 2022, 09:20
Published 5 апреля 2022, 09:20
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
Рабочий погиб после обрушения на него стрелки строительного крана на стройплощадке в Новосибирской области. Следователи начали проверку.
По данным пресс-службы Следственного комитета региона, несчастный случай произошёл 2 апреля на строительной площадке в селе Верх-Тула. Стрелка строительного крана упала на 30-летнего мужчину. Он погиб на месте.
По факту гибели рабочего правоохранители начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 14 февраля в Новосибирске погиб 53-летний рабочий погиб при падении с трехметровой высоты. Он работал на строительстве жилого дома.