Трамвайные пути отремонтируют за 138 млн на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Posted 5 апреля 2022, 05:26
Published 5 апреля 2022, 05:26
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В Новосибирске начнут ремонт трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев. Работы обойдутся в 138 миллионов рублей.
На аппаратном заседании 5 апреля начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Владимир Кондауров объявил о завершении проектно-сметной документации. Ремонт проведут на трёх километрах трамвайных путей за 138 миллионов рублей.
Кроме того, в мае и июне в городе модернизируют пять вагонов трамваев. На их обновление выделят 100 миллионов рублей.