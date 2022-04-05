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Posted 5 апреля 2022, 05:26

Published 5 апреля 2022, 05:26

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Трамвайные пути отремонтируют за 138 млн на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Трамвайные пути отремонтируют за 138 млн на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

5 апреля 2022, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проектно-сметную документацию на ремонт завершили.

В Новосибирске начнут ремонт трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев. Работы обойдутся в 138 миллионов рублей.

На аппаратном заседании 5 апреля начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Владимир Кондауров объявил о завершении проектно-сметной документации. Ремонт проведут на трёх километрах трамвайных путей за 138 миллионов рублей.

Кроме того, в мае и июне в городе модернизируют пять вагонов трамваев. На их обновление выделят 100 миллионов рублей.

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#Транспорт
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