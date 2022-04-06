atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2022, 08:27

Published 6 апреля 2022, 08:27

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

6 апреля 2022, 08:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Умерли за минувшие сутки пенсионеры в возрасте от 72 до 89 лет.

В Новосибирской области COVID-19 выявили у 216 человек за сутки, а скончались за то же время 10 пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 6 апреля 2022 года.

На сегодняшний день в регионе фиксировали 252 535 случаев коронавируса, в том числе у 36 612 детей. За сутки ПЦР-тест показал заражение у 29 несовершеннолетних.

За минувшие сутки медики зарегистрировали 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них мужчины в возрасте 75 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 79 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 89 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 5 436 человек. При этом выздоровели 239 680 пациентов, включая 1 621 сибиряка за сутки.

В больницах сейчас находятся 911 пациентов, в том числе 11 детей. В реанимации - 136 человек, из которых 20 подключены к ИВЛ.

Материалы по теме
Смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январеВирусолог из Новосибирска объяснил рост заболеваемости коронавирусомВ Новосибирске умерла от коронавируса 92-летняя женщина233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика