Медсестру из красной зоны прооперировали хирурги НИИТО в Новосибирске

С рождения у девушки диагностирован вывих обоих бёдер. К своим 22 года она перенесла уже 11 сложнейших операций, в результате которых тазобедренный сустав с левой стороны практически перестал её беспокоить. А вот головка сустава с правой стороны разрушилась из-за костного дефицита. Такое положение способствовало болям в ногах.