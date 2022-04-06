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Posted 6 апреля 2022, 08:52

Published 6 апреля 2022, 08:52

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Медсестру из красной зоны прооперировали хирурги НИИТО в Новосибирске

Медсестру из красной зоны прооперировали хирурги НИИТО в Новосибирске

6 апреля 2022, 08:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
22-летняя медсестра страдала от врождённого вывиха обеих бёдер и еле выдерживала нагрузки в ковидном госпитале.

Новосибирские врачи НИИТО имени Я.Л. Цивьяна прооперировали 22-летнюю медсестру, которая ухаживала за пациентами с COVID-19 в инфекционном стационаре. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «Вконтакте».

С рождения у девушки диагностирован вывих обоих бёдер. К своим 22 года она перенесла уже 11 сложнейших операций, в результате которых тазобедренный сустав с левой стороны практически перестал её беспокоить. А вот головка сустава с правой стороны разрушилась из-за костного дефицита. Такое положение способствовало болям в ногах.

Сибирячка долгое время работала медсестрой в красной зоне ковид-госпиталя. В какой-то момент она поняла, что больше не может выдерживать высокие нагрузки и обратилась к специалистам.

Поставить на ноги девушку решились хирурги новосибирского НИИТО. В конце марта 2022 года они провели операцию, которая закончилась успешно.

Врач травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков отметил, что теперь пациентку ожидает длительное восстановление. Из-за сформировавшейся неправильной походки, её придётся учится ходить заново.

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