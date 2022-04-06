Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года

Posted 6 апреля 2022, 10:05
Published 6 апреля 2022, 10:05
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
Рассказываем, какие семьи с детьми могут подать заявление, какие условия для выплат должны быть соблюдены, в какое ведомство обращаться жителям Новосибирска и многое другое. Ответы читайте в нашем материале.
«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их». По информации президента, «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи с детьми получат в мае»
, - объявил глава государства.
Также он подчеркнул, что данная мера станет лишь одной из целого пакета мер в отношении семей с детьми, которые нуждаются в материальной поддержке. В данный момент правительством, Минфином, администрацией президента, социальным блоком разрабатывается единая система поддержки семей с детьми. На этом пути, как подчеркнул Владимир Владимирович уже многое сделано.
Так, поддержка семей с детьми – это приоритетное направление соцполитики нашего государства, женщины получают выплаты еще в период беременности. Далее семьи, нуждающиеся в материальной поддержке, получают пособия при рождении ребенка, при достижении детьми 3 лет, 7 лет, а теперь вот и с 8 до 16 лет. Отдельных выплат удостоены родители, в одиночку воспитывающие детей, особенно с ограниченными возможностями здоровья. При этом и в регионах есть свои программы поддержки таких адресатов. Краевые правительства тоже выплачивают семьям с детьми различные пособия, а также назначают ряд льгот.
А вот поддержка детей до совершеннолетия пока не так широко представлена ни на федеральном уровне, ни на уровне регионов. И вот в этом вопросе президент обещал особенно усилить работу по осуществлению выплат.
Напомним, что в 2021 году глава государства инициировал выплату для малообеспеченных отцов и матерей, которые в одиночку растят детей в возрасте от 8 до 16 лет. Средний размер выплат по России в прошедшем году составил 5-6 тысяч рублей. Теперь получается, что список адресатов пособия расширился: теперь его могут получать и полные семьи, живущие крайне тяжело, имеющие низкий и непостоянный доход.
Таким образом, подытожив можно сказать, что на пособие для детей от 8 до 16 лет могут претендовать и неполные и полные нуждающиеся семьи. Однако, не все так просто. Не любая семья, находящаяся в затруднительном материальном положении, может получать выплаты от государства.
Степень нуждаемости должна быть определена, так сказать, в комплексе. То есть для того, что стать адресатом выплаты, должно сойтись много условий. Так, первым делом специалисты обратят внимание на средний уровень подушевого дохода семьи-заявителя. Он должен быть не больше, чем прожиточный минимум, установленный правительством того или иного региона.
Но и это еще не все. Важна общая оценка благосостояния семьи, претендующей на пособие. Таким образом, учитывается еще и имущество. Также всех домочадцев проверят на реально получаемый доход или его отсутствие. Впрочем, об речь пойдет позже. Для начала проясним ситуацию с подушевым доходом.
ВАЖНО!
В Новосибирской области в 2022 году установлен прожиточный минимум в 12 775 рублей.
Помимо среднедушевого дохода, учитывается также имущество семьи-заявителя и наличие у всех членов семьи документов, подтверждающих доход или же его отсутствие.
Чтобы понять, можно ли заявлять о праве на новый вид поддержки, прежде всего, необходимо рассчитать средний доход своей семьи. Сделать это несложно – просто сложите все виды денежных поступлений, официально получаемых каждым домочадцем (как правило, это заявитель – глава семьи, его супруга, дети – до 23 лет, если они не состоят в браке).
Сумму, которая в итоге получится, разделите на число членов семьи и на 12 (количество месяцев, так как необходимо годичный расчет). Результат и равняется среднедушевому доходу семьи за год. Если полученная цифра меньше прожиточного регионального минимума, то семья может претендовать на пособие.
При расчете данного вида дохода стоит помнить, что не все виды денежных поступлений учитываются при назначении пособия. К примеру, разовая материальная помощь, выданная местной администрацией, не зачтется при назначении. Так же, как и пособия, получаемые по уходу за ребенком-инвалидом. Кроме того, не учтутся и налоговые вычеты.
Что же входит в список правильных, учтенных, доходов. Прежде всего, это все, что гражданин получает в рамках трудового договора. Будь это заработная плата, премии и другие выплаты от законного работодателя, или же доходы, полученные по договору ГПХ (гражданско-правового характера). Как правило, по нему выплачиваются гонорары, авторские отчисления и пр. То есть это доход за разово выполненную работу.
Также в числе учтенных доходов значатся различные социальной помощи (стипендии, пенсии, пособия). Ниже указан основной перечень:
Если родители не работают без уважительной причины, то им, скорее всего, откажут в назначении пособия. Ну, согласитесь, несправедливо платить людям, которые принципиально не хотят работать, желая пользоваться гособеспечением. Чтобы выявить подобных тунеядцев и был сформирован принцип «нулевого дохода», учитываемый при назначении пособия.
Нулевой доход трудоспособного человека должен иметь весомое обоснование. Например, гражданин ухаживает за ребенком-инвалидом или лежачим больным пожилого возраста, проходил срочную военную службу, находился на длительном лечении.
Все эти и другие случаи являются обоснованием для нулевого дохода. Конечно, бывает и так, что человек попал под сокращение и уже долгое время не может найти работу по специальности, а потому и временно лишен доходов. Но для этого необходимо продемонстрировать желание безработного выйти из этой ситуации. Гражданин обязан зарегистрироваться в Центре занятости своего города или района. В администрации учреждения ему предоставят справку об отсутствии доходов для органов соцзащиты.
Если в семье живут студенты, которые не получают стипендию в вузе или колледже, то им необходимо предоставить соответствующую справку из учебного заведения об отсутствии выплат. Несовершеннолетним детям достаточно иметь свидетельство о рождении.
Если раньше гражданину приходилось собирать все справки вручную - а их набирается десятки, то сегодня этого не требуется. Органы соцзащиты при назначении пособия сами узнают необходимые сведения при помощи системы межведомственного взаимодействия.
Да, влияет. Такой порядок введен с прошлого года. Утвержден определенный список имущества, наличие которого допускает получение семьей-заявителем пособия.
Так, первым пунктом в списке значится недвижимость. Допускается владение заявителем квартирой (или двумя), но при этом площадь на каждого члена семьи должна составлять менее 24 кв.м. То же правило действует и в отношении дома – на каждого члена семьи должно приходиться менее 40 кв.м. Также в разрешенный список входят одна дача и один участок земли (не более 0,25 га в городской черте и не более 1 га в сельской местности).
Разрешается семье заявителя иметь собственный автомобиль. Это не отразится на назначении пособия. Более того, можно владеть даже двумя машинами, если заявитель – глава многодетной семьи. Или же в данной семье есть родственник, имеющий ту или иную группу инвалидности. Подобная схема действует и в отношении мотоциклов. То есть можно иметь один мотоцикл на семью, и два в случае семьи многодетной.
Кроме того, на назначение выплат не влияет наличие банковских вкладов. Сумма дивидендов по ним (годичных) не должна быть выше уровня прожиточного минимума в регионе.
Сумма новой выплаты - это первое что интересует потенциальных получателей госпомощи. Размер пособия – это 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума для детей в том или ином регионе (в Новосибирске это 12 274 рубля). Таким образом, сумма пособия в разных регионах России составит от 6 до 12 тысяч рублей, сообщили в трудовом ведомстве.
Заявку на оформление нового пособия для детей от 8 до 16 лет, инициированного президентом, можно как в региональных филиалах ПФР, так и в МФЦ. Также в разработке находится онлайн-способ подачи заявления через портал Госуслуг. Уже известно, что выплата будет производиться на карту «Мир», поэтому тем, у кого ее нет, следует заранее открыть карту в любом российском банке.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что специалисты уже начали проработку механизмов для назначения пособия для детей от 8 до 16 лет уже началась. В апреле ведомствами будут разработаны все основные механизмы. А в мае граждане уже могут подавать заявки и получать выплаты. Глава правительства пообещал, что процесс назначения пособия будет максимально простым и быстрым, никаких очередей и ожиданий не предвидится.