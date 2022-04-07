Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Posted 7 апреля 2022, 00:18
Published 7 апреля 2022, 00:18
Modified 5 августа 2022, 12:29
Updated 5 августа 2022, 12:29
Благовещение Пресвятой Богородицы в 2022 году отмечают 7 апреля. В этот светлый день важно поздравить всех своих родных, близких, коллег и друзей. В Благовещение предлагаем отправить знакомым интересные поздравления, красивые картинки и открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы 2022.
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Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!
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Богородице, Деве, радуйся…
Звоны поют колокольные,
Из детских ладошек радостно
Птицы взлетают вольные!
В мире царит благо вешнее,
Пусть Богу душа откроется,
В праздничный день Благовещенья —
День Пресвятой Богородицы!
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Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
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С Благовещением вас я поздравляю,
Пусть Господь всегда в душе у вас живет.
Веры в его помощь я желаю,
Пусть покой к вам поскорей придет.
Верьте в лучшее – оно тогда случится,
Пусть удача рядышком идет,
А плохое все не повторится,
Верю я – вам точно повезет!
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С Благой вестью, с радостным и чистым Благовещеньем Пресвятой Богородицы от всей души поздравляю! С открытым сердцем хочу пожелать небесного Божьего благословения, святого и всеукрывающего покровительства Богородицы, милостивой защиты и крепкой веры Святого Духа! Пусть светлое торжество добра, тепла по отношению друг к другу, взаимопрощения наполнит души!
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Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть,
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!
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Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!
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Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.
Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.
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От всего самого чистого сердца и всей доброй души спешу поздравить со знаменательным, христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Искренне желаю, чтобы все события в вашей жизни приносили душевное спокойствие и удовлетворение, мир и желанную гармонию. Пусть всегда ваш дом наполняется приятным комфортом и уютом, хорошим достатком, стабильным благополучием. Пусть чистыми будут ваши благие помыслы и деяния. Искренне желаю безграничного счастья вам, только хороших вестей, добра, настоящей любви, крепкой, непоколебимой веры!
***
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.