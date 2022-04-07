Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!