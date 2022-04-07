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Posted 7 апреля 2022, 00:18

Published 7 апреля 2022, 00:18

Modified 5 августа 2022, 12:29

Updated 5 августа 2022, 12:29

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

7 апреля 2022, 00:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
7 апреля 2022 года православные христиане празднуют день Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот день считается важным религиозным праздником. Для верующих Благовещение является третьим по значимости после Пасхи и Рождества. Смотрите красивые открытки и читайте хорошие поздравления – в материале Atas.info.

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2022 году отмечают 7 апреля. В этот светлый день важно поздравить всех своих родных, близких, коллег и друзей. В Благовещение предлагаем отправить знакомым интересные поздравления, красивые картинки и открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы 2022.

***

Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

***

Богородице, Деве, радуйся…

Звоны поют колокольные,

Из детских ладошек радостно

Птицы взлетают вольные!

В мире царит благо вешнее,

Пусть Богу душа откроется,

В праздничный день Благовещенья —

День Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

***

С Благовещением вас я поздравляю,

Пусть Господь всегда в душе у вас живет.

Веры в его помощь я желаю,

Пусть покой к вам поскорей придет.

Верьте в лучшее – оно тогда случится,

Пусть удача рядышком идет,

А плохое все не повторится,

Верю я – вам точно повезет!

***

С Благой вестью, с радостным и чистым Благовещеньем Пресвятой Богородицы от всей души поздравляю! С открытым сердцем хочу пожелать небесного Божьего благословения, святого и всеукрывающего покровительства Богородицы, милостивой защиты и крепкой веры Святого Духа! Пусть светлое торжество добра, тепла по отношению друг к другу, взаимопрощения наполнит души!

***

Солнце ярко засияло,

Птицы стали звонче петь,

Благовещенье настало,

Чтобы всех добром согреть,

Чтобы сделать мысли чище,

Сердце верой наделить,

Чтоб с любовью и надеждой

Каждый мог на свете жить!

***

Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!

***

Душа пусть в чудо верит,

Господь хранит тебя,

Судьба откроет двери

Все беды отведя.

Я дней желаю мирных,

Прожить тебе лет двести,

И слышать от любимых

Одни благие вести.

***

От всего самого чистого сердца и всей доброй души спешу поздравить со знаменательным, христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Искренне желаю, чтобы все события в вашей жизни приносили душевное спокойствие и удовлетворение, мир и желанную гармонию. Пусть всегда ваш дом наполняется приятным комфортом и уютом, хорошим достатком, стабильным благополучием. Пусть чистыми будут ваши благие помыслы и деяния. Искренне желаю безграничного счастья вам, только хороших вестей, добра, настоящей любви, крепкой, непоколебимой веры!

***

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце, чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

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