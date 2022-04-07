Дождеприемники откроют к выходным в Новосибирске по поручению мэра

Posted 7 апреля 2022, 06:17
Published 7 апреля 2022, 06:17
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал чиновникам открыть все дождеприемники в городе к выходным. Заявление прозвучало в ходе еженедельной конференции «Час с прессой» 7 апреля 2022 года.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Васильев Константин доложил мэру о том, что в городе на днях зафиксировали 40 мест подтопления талыми водами. На сегодня все участки очищены.
В время онлайн-заседания Анатолий Локоть сообщил, что за последние сутки в мэрию поступило 20 обращений о подтоплениях придомовых участков. Все они касались частного сектора и без отклика не остались.
Кроме того, на прошлой неделе новосибирцы жаловались на большие лужи на площадях Труда и Энергетиков. Сейчас дорожники заверили, что потоп устранен, снег вывезен заблаговременно.
«Я требую, чтобы ливневые канализации привели в порядок к выходным. Нужно открыть все дождеприемные колодцы. Жду до воскресенья отчёт о проделанной работе», - заключил глава Новосибирска Локоть.
Напомним, 7 апреля дети из двух районов Новосибирской области не попали в школу из-за глубокого перелива воды.