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Posted 7 апреля 2022, 06:17

Published 7 апреля 2022, 06:17

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Дождеприемники откроют к выходным в Новосибирске по поручению мэра

Дождеприемники откроют к выходным в Новосибирске по поручению мэра

7 апреля 2022, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрию массово жаловались на подтопления частного сектора 6 апреля.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал чиновникам открыть все дождеприемники в городе к выходным. Заявление прозвучало в ходе еженедельной конференции «Час с прессой» 7 апреля 2022 года.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Васильев Константин доложил мэру о том, что в городе на днях зафиксировали 40 мест подтопления талыми водами. На сегодня все участки очищены.

В время онлайн-заседания Анатолий Локоть сообщил, что за последние сутки в мэрию поступило 20 обращений о подтоплениях придомовых участков. Все они касались частного сектора и без отклика не остались.

Кроме того, на прошлой неделе новосибирцы жаловались на большие лужи на площадях Труда и Энергетиков. Сейчас дорожники заверили, что потоп устранен, снег вывезен заблаговременно.

«Я требую, чтобы ливневые канализации привели в порядок к выходным. Нужно открыть все дождеприемные колодцы. Жду до воскресенья отчёт о проделанной работе», - заключил глава Новосибирска Локоть.

Напомним, 7 апреля дети из двух районов Новосибирской области не попали в школу из-за глубокого перелива воды.

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#Общество
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