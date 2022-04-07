Жители Новосибирска рассказали о выживании в девяностые

Во время перестройки самым популярным делом было выращивание картошки. Новосибирец Александр вспоминает, как предприятие, в котором работали его родители, договорилось с совхозом о выращивании картошки для сотрудников. Тогда каждый брал необходимое количество соток, а участки разграничивали простыми колышками с табличками. Однако хороший урожай был далеко не у всех – кому как повезет.