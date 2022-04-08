atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2022, 02:19

Published 8 апреля 2022, 02:19

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Двое детей погибли при пожаре в посёлке под Новосибирском

Двое детей погибли при пожаре в посёлке под Новосибирском

8 апреля 2022, 02:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подробности происшествия выясняются.

В Новосибирской области в пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает источник НГС, знакомый с ситуацией.

Сама трагедия произошла в четверг, ночью 7 апреля в посёлке Низовка Тогучинского района. Пол детей и их возраст пока неизвестны. СМИ сообщают, что среди взрослых также есть пострадавшие.

На момент публикации новости в ГУ МЧС и СУ СК происшествие пока не прокомментировали. Выясняются подробности трагедии.

Материалы по теме
Сгорела новосибирская птицефабрика: более 700 цыплят погибли в пожаре 19 мартаКрупный пожар произошел на СТО в НовосибирскеТорговый центр «Пирамида» эвакуировали из-за пожара в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика