Двое детей погибли при пожаре в посёлке под Новосибирском

Posted 8 апреля 2022, 02:19
Published 8 апреля 2022, 02:19
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области в пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает источник НГС, знакомый с ситуацией.
Сама трагедия произошла в четверг, ночью 7 апреля в посёлке Низовка Тогучинского района. Пол детей и их возраст пока неизвестны. СМИ сообщают, что среди взрослых также есть пострадавшие.
На момент публикации новости в ГУ МЧС и СУ СК происшествие пока не прокомментировали. Выясняются подробности трагедии.