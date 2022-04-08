Глава сельсовета объяснил вывоз леса по закрытым дорогам под Новосибирском

«Жители ко мне обращались ещё в пятницу, 1 апреля, беспокоились о состоянии дорог, но закрыли мы их на период весенней распутицы только 4 числа. Да, поздно вечером вывозили лес, где-то в ночь работники всё закончили. Они не успели всё вывезти, слёзно просили разрешение продолжить, но я приехал на участок и сказал, чтобы не возвращались до открытия дорог – это произойдёт, скорее всего, не позднее 22 мая», - заявил глава Коуракского сельсовета Сергей Слотин в разговоре с журналистом.