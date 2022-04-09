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Posted 9 апреля 2022, 08:39

Published 9 апреля 2022, 08:39

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

COVID-19 заболели 194 человека в Новосибирской области за сутки

COVID-19 заболели 194 человека в Новосибирской области за сутки

9 апреля 2022, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего в регионе фиксировали 253 141 случай коронавируса.

За сутки на 9 апреля 2022 года COVID-19 выявили у 194 человек, включая 31 ребёнка. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Известно, что на сегодняшний день в регионе скончались от коронавируса 5 466 человек. За прошедшие сутки медики зафиксировали смерть 9 пациентов - мужчин в возрасте: 64 года, 66 лет, 69 лет, 83 года и женщин в возрасте 75 лет, 77 лет, 80 лет, 85 лет, 91 год.

С начала пандемии в регионе диагностировали COVID-19 у 253 141 человека, включая 36 729 детей. При этом выздоровели 244 733 пациента, из которых 1 591 - за сутки.

Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирской области и областного центра лежат 777 пациентов, в том числе 11 детей. В реанимации 118 человек, 17 из которых на ИВЛ.

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