Лидер профсоюза в Новосибирске предлагает подчинить Минздраву водителей скорой помощи

«Для нас уже не в новинку, когда гараж наполовину заполнен машинами скорой помощи, потому что водителей нет. Мы считаем это первым тревожным звонком», - цитирует Сергея Комлева сайт НГС. При низкой зарплате, водители сталкиваются с ее задержками, поэтому их не хватает в скорой помощи.