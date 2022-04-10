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Posted 10 апреля 2022, 08:11

Published 10 апреля 2022, 08:11

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Лидер профсоюза в Новосибирске предлагает подчинить Минздраву водителей скорой помощи

Лидер профсоюза в Новосибирске предлагает подчинить Минздраву водителей скорой помощи

10 апреля 2022, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель профсоюза «Действие», фельдшер Сергей Комлев заявил о несправедливой оплате труда водителей скорой помощи в Новосибирске. Водители зарабатывают меньше таксистов и курьеров. Они трудятся наравне с медиками, но их зарплата не меняется.

«Для нас уже не в новинку, когда гараж наполовину заполнен машинами скорой помощи, потому что водителей нет. Мы считаем это первым тревожным звонком», - цитирует Сергея Комлева сайт НГС. При низкой зарплате, водители сталкиваются с ее задержками, поэтому их не хватает в скорой помощи.

Водитель не просто управляет автомобилем, а является полноценным членом бригады, от его работы зависит жизнь пациента, но при этом труд водителей явно недооценен, считает Комлев.

Фельдшер, проработавший на подстанции скорой помощи более 10 лет, видит причины проблемы в системе минтрансов, где трудоустроены водители, и которые не подчинены главврачу скорой помощи. «Одна бригада, состоящая из сотрудников разных юридических лиц. По мне это очень странная ситуация. Получается, что за разных людей в бригаде отвечают совершенно разные юрлица», - пишет Комлев.

Несправедливо и то, что минтрансы на левом берегу Новосибирска платят водителям больше, чем на правом берегу.

Медик предлагает вывести водителей и автомобили скорой медицинской помощи из медтрансов и передать в ведение Минздрава. По его мнению, это путь к решению проблемы.

При этом на дорогах Новосибирска нередки случаи, когда водители не пропускают скорую помощь. А осенью 2021 года в Новосибирске автомобиль скорой помощи насмерть сбил девочку. Она была единственным ребенком в семье.

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#Общество#Новосибирск#Автомобиль#Помощь#Скорая#Минздрав#Водитель
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