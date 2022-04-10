atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2022, 02:46

Published 10 апреля 2022, 02:46

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Музей первого художника Новосибирска открыли в квартире жилого дома

Музей первого художника Новосибирска открыли в квартире жилого дома

10 апреля 2022, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Само пространство небольшое. Первое время экскурсии начнут проводить создатели музея.

В Новосибирске открылся музей имени первого художника города Павла Якубовского. Как пишет BFM Новосибирск, его организовали в квартире жилого дома на улице Каинской. Творческое наследие художника достигает 800 произведений искусства.

Известно, что Павел Якубовский являлся живописцем, графиком, театральным художником и архитектором. Он также участвовал в росписи интерьеров оперного театра. На сегодняшний день его имя общественности мало известно, однако живописцы считают это большим упущением.

По словам директора музея Григория Гапонова, для Новосибирска Якубовский очень важен. Это первый профессиональный художник, который сформировался еще в Новониколаевске.

Также Гапонов отметил, что идея создать музей в честь Якубовского возникла давно, но реализовать ее удалось лишь сейчас. Квартиру, где находится музей, специально адаптировали под этот формат. Там царит особая камерная атмосфера.

Экскурсии по небольшому музею начнут проводить сами создатели пространства. Сейчас рассматривается вопрос о возможной продаже билетов, в том числе по программе «Пушкинская карта».

Материалы по теме
Новосибирских пенсионеров пригласили бесплатно посетить музеиВ Новосибирске планируют восстановить дом-музей КондратюкаМузей первого в городе художника Павла Якубовского открылся в Новосибирске
#Культура#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика