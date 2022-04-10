Музей первого художника Новосибирска открыли в квартире жилого дома

Posted 10 апреля 2022, 02:46
Published 10 апреля 2022, 02:46
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске открылся музей имени первого художника города Павла Якубовского. Как пишет BFM Новосибирск, его организовали в квартире жилого дома на улице Каинской. Творческое наследие художника достигает 800 произведений искусства.
Известно, что Павел Якубовский являлся живописцем, графиком, театральным художником и архитектором. Он также участвовал в росписи интерьеров оперного театра. На сегодняшний день его имя общественности мало известно, однако живописцы считают это большим упущением.
По словам директора музея Григория Гапонова, для Новосибирска Якубовский очень важен. Это первый профессиональный художник, который сформировался еще в Новониколаевске.
Также Гапонов отметил, что идея создать музей в честь Якубовского возникла давно, но реализовать ее удалось лишь сейчас. Квартиру, где находится музей, специально адаптировали под этот формат. Там царит особая камерная атмосфера.
Экскурсии по небольшому музею начнут проводить сами создатели пространства. Сейчас рассматривается вопрос о возможной продаже билетов, в том числе по программе «Пушкинская карта».