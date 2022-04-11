Как купить квартиру в новостройке в ипотеку?

Ипотечное кредитование имеет свои особенности и прежде чем обратиться в банк, нужно иметь представление о том, что предстоит. В первую очередь следует отталкиваться от ориентира, на который опирается клиент. Это может быть объект или банк. Если квартира уже найдена и человек желает приобрести жилье в конкретном ЖК, нужно отправлять заявку в тот банк, который сотрудничает с данным застройщиком. Если нет определенных предложений, можно искать лучшие условия по ипотеке в разных банках, а потом уже выбирать подходящую недвижимость. Обратите внимание, что аккредитация строительной компании в банке очень важна. Это не только гарантирует покупателю надежность сделки. Большинство банков не кредитуют другие объекты, только входящие в свой список. Найти актуальные предложения на первичном рынке новосибирской недвижимости поможет проект «ДамВамДом».