atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2022, 07:51

Published 11 апреля 2022, 07:51

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирск

Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирск

11 апреля 2022, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего в регионе привито 1 388 школьников.

В Новосибирскую область доставили еще 1 500 доз вакцины против COVID-19 «Спутник М» для подростков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 11 апреля 2022 года.

На сегодняшний день в области одним компонентом вакцины привит 1 821 подросток. Завершил курс - 1 388 детей.

Отметим, препарат «Спутник М» разработан специально для детей в возрасте от 12-17 лет. В отличии от взрослой вакцины доза компонентов вакцины снижена в 5 раз.

Напомним, детская вакцинация стартовала в Новосибирской области 24 января 2022 года. Школьникам ставят прививки только по письменному согласию родителей или опекунов.

Материалы по теме
В Новосибирскую область поступила вакцина для животных от вируса ящурВ 2022 году новосибирская вакцина не была поставлена в регионы РоссииРоссийские ученые приступили к разработке вакцины против «омикрона»Новосибирский учёный прокомментировал коронавирус у Жириновского после трёх вакцин
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика